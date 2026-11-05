Portugal: Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale (VIDEO)

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’international portugais Cristiano Ronaldo, 41 ans, a annoncé sa retraite internationale, après une longue carrière entamée en 2003 et totalisant 234 sélections et 146 buts.

« Aujourd’hui mon voyage avec la sélection nationale touche à sa fin « , a indiqué Ronaldo dans une vidéo sur son compte Instagram, affirmant « mettre fin à un chemin qui a commencé en août 2003 et qui a changé ma vie pour toujours ».

Le quintuple Ballon d’Or s’est également excusé pour avoir quitté le rassemblement de la Seleçao le 30 septembre, à la veille d’un match contre le Danemark à Copenhague, un retrait suite auquel il a écopé d’une sanction symbolique de 30 jours de suspension.

La Fédération portugaise de football avait appelé à son retour en sélection en annonçant qu’il a été retenu parmi les joueurs pré-convoqués pour affronter le Danemark, le 14 novembre à Braga, puis le Pays de Galles trois jours plus tard.

Le capitaine portugais a devancé d’une journée l’annonce par l’entraîneur de sa liste définitive pour les deux prochains matches de Ligue des nations.

Lors de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du nord, son dernier grand tournoi, Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six Mondiaux, mais la sélection portugaise a été éliminée en huitièmes de finale face à l’Espagne (1-0).