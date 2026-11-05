La XPENG L03 REEV arrive au Maroc avec Smeia

XPENG s’apprête à enrichir sa gamme au Maroc. À travers le lancement de la L03, le Groupe Smeia entend répondre aux attentes des automobilistes souhaitant privilégier la conduite électrique au quotidien tout en conservant une autonomie adaptée aux longs déplacements.

Ce nouveau modèle repose sur la technologie REEV, pour Range-Extended Electric Vehicle. Son principe : une propulsion exclusivement électrique, associée à un moteur thermique qui intervient comme générateur lorsque cela est nécessaire, sans entraîner directement les roues.

L’architecture REEV permet de retrouver la fluidité, la réactivité et le confort d’une motorisation électrique, avec une solution complémentaire pour les trajets plus longs.

L’électrique au quotidien, le prolongateur pour aller plus loin

Grâce à sa batterie rechargeable, la L03 permet de privilégier l’énergie électrique pour les déplacements courants. Lorsque les besoins l’exigent, le prolongateur utilise du carburant pour produire de l’électricité et soutenir le fonctionnement du système électrique.

Cette complémentarité vise à réduire les contraintes de recharge sur les longues distances, tout en conservant les caractéristiques d’une propulsion électrique.

Une conduite fluide et réactive

Le moteur électrique assure une réponse immédiate à l’accélération et une progression sans les changements de rapports traditionnels d’une transmission thermique classique.

La gestion de l’énergie est conçue pour préserver cette fluidité dans les différentes conditions d’utilisation, en combinant les ressources de la batterie et l’intervention du prolongateur d’autonomie.

XPENG met également en avant le travail réalisé sur l’optimisation de la chaîne énergétique et sur la réduction des bruits et vibrations liés au prolongateur. L’objectif est de préserver autant que possible la douceur de la conduite électrique, y compris lorsque le générateur thermique fonctionne.

XPENG L03 : jusqu’à 1 017 km d’autonomie combinée

Avec la L03, XPENG associe cette architecture à des caractéristiques axées sur l’autonomie, les performances et la praticité. Le modèle affiche une autonomie électrique annoncée de 215 km selon le cycle WLTP. De quoi couvrir une part importante des déplacements quotidiens sur batterie, selon les habitudes de conduite et les conditions d’utilisation.

En associant l’énergie de la batterie à celle produite par le prolongateur, la L03 revendique jusqu’à 1 017 km d’autonomie combinée selon le cycle WLTP.

Cette configuration permet de privilégier la recharge électrique au quotidien tout en offrant davantage de flexibilité lorsque les distances s’allongent.

Une puissance de 240 ch

La XPENG L03 développe une puissance maximale annoncée de 240 ch. Elle réalise le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 180 km/h.

Ces performances s’appuient sur la réactivité de la propulsion électrique, aussi bien pour les trajets urbains que pour les déplacements sur route. Selon les données techniques communiquées, la recharge rapide en courant continu permet de faire passer la batterie de 30 à 80 % en 16 minutes. Ce temps reste soumis à la puissance disponible et aux conditions d’utilisation.

Connectivité, confort et équipements à bord

À bord, la XPENG L03 mise sur un environnement technologique pensé pour faciliter le quotidien. Elle dispose notamment d’un écran tactile central de 15,6 pouces, qui regroupe les principales commandes et fonctions du véhicule, ainsi que d’un affichage tête haute permettant au conducteur de consulter les informations essentielles sans quitter la route des yeux.

La connectivité occupe également une place importante dans l’expérience à bord, avec des fonctionnalités destinées à faciliter l’accès aux différents services et équipements du véhicule.

Le confort n’est pas en reste. La L03 propose notamment des sièges chauffants et ventilés, pour adapter les conditions de conduite aux préférences des occupants et aux variations de température. L’éclairage d’ambiance vient compléter cette atmosphère intérieure.

Côté sécurité, le modèle embarque sept airbags ainsi qu’une assistance automatique au stationnement. Son coffre de 539 litres offre, par ailleurs, un volume appréciable pour les déplacements quotidiens et les voyages. Des ponts d’ancrage pour barres de toit complètent les équipements pratiques.

Smeia poursuit le développement de XPENG au Maroc

Importateur et distributeur officiel de XPENG au Maroc, le Groupe Smeia accompagne l’élargissement de la gamme de la marque et le déploiement de ses solutions de mobilité intelligente.

L’arrivée de la L03 REEV s’inscrit dans cette démarche, avec une proposition associant conduite électrique, autonomie étendue, connectivité et confort d’utilisation.

Les précommandes sont ouvertes depuis octobre 2026. Les premières livraisons sont annoncées à partir de décembre 2026.