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Alerte météo au Maroc: fortes pluies et rafales de vent sous orages, les villes concernées

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 novembre 2026 - 17:34
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses accompagnées de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Oscillant entre 30 et 40 mm, ces averses sont prévues, ce mardi de 15h40 à 23h00, dans les provinces d’Al Hoceima, Driouch, Fquih Ben Salah, Youssoufia, MDiq-Fnideq, Beni Mellal, Chefchaouen, Marrakech, Tetouan, Nador, Fahs-Anjra, Khouribga, Chichaoua, Es-Semara, Guelmim, Tata, El Kelaa des Sraghna, Figuig, Settat, Al Haouz, Rehamna, Tinghir, Meknes, Jerada, Khemisset, Khenifra, El Hajeb, Essaouira, Assa-Zag, Errachidia, Azilal, Midelt, Ouarzazate, Sidi Ifni, Oued Ed-Dahab, Taroudant, Tiznit, Chtouka- Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Boujdour, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tarfaya, Tan-Tan, Aousserd et Laayoune, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ces averses sont également prévues, mercredi de minuit à midi, dans les provinces d’El Jadida, Safi, Kenitra, Sidi Bennour, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tetouan et MDiq-Fnideq, conclut le bulletin d’alerte.

S.L.

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 novembre 2026 - 17:34