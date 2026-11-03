Alerte météo au Maroc: fortes pluies et rafales de vent sous orages, les villes concernées
Des averses orageuses accompagnées de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Oscillant entre 30 et 40 mm, ces averses sont prévues, ce mardi de 15h40 à 23h00, dans les provinces d’Al Hoceima, Driouch, Fquih Ben Salah, Youssoufia, MDiq-Fnideq, Beni Mellal, Chefchaouen, Marrakech, Tetouan, Nador, Fahs-Anjra, Khouribga, Chichaoua, Es-Semara, Guelmim, Tata, El Kelaa des Sraghna, Figuig, Settat, Al Haouz, Rehamna, Tinghir, Meknes, Jerada, Khemisset, Khenifra, El Hajeb, Essaouira, Assa-Zag, Errachidia, Azilal, Midelt, Ouarzazate, Sidi Ifni, Oued Ed-Dahab, Taroudant, Tiznit, Chtouka- Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Boujdour, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tarfaya, Tan-Tan, Aousserd et Laayoune, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
Ces averses sont également prévues, mercredi de minuit à midi, dans les provinces d’El Jadida, Safi, Kenitra, Sidi Bennour, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tetouan et MDiq-Fnideq, conclut le bulletin d’alerte.
S.L.