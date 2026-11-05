Le MAS de Fès officialise l’arrivée d’Amine El Karma pour deux saisons

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb de Fès (MAS), tenant du titre de la Botola Pro D1 «Inwi», a annoncé, jeudi, avoir conclu un accord avec l’entraîneur Amine El Karma pour prendre les commandes de son équipe première pour une durée de deux saisons sportives.

Dans un communiqué, le club jaune et noir a souhaité plein succès à Amine El Karma dans ses nouvelles fonctions, lui adressant ses vœux de réussite dans ses missions à la tête de la formation et dans la concrétisation des aspirations du club et de ses supporters.

Cette nomination intervient au lendemain de l’annonce de la résiliation à l’amiable du contrat de l’entraîneur portugais Rui Almeida, mettant fin à une collaboration dans un contexte de résultats en deçà des ambitions du club fassi.

Le MAS occupe actuellement la 7è place du classement de la Botola Pro D1 « Inwi », avec 8 points en six journées, après sa défaite face au Widad de Témara (0-1), dimanche dernier, au stade Olympique de Rabat.

Sur le plan continental, le club fassi, représentant du football marocain aux côtés de la Renaissance de Berkane en Ligue des champions d’Afrique 2026-2027, évoluera en phase de groupes dans le groupe D, aux côtés de Pyramids FC d’Égypte, d’Al Hilal du Soudan et du Horoya AC de Guinée.