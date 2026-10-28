PSG: Blessé au genou face au Barça, Kvaratskhelia opéré avec succès

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant géorgien du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, gravement touché à un genou lors de la victoire (4-2) en début de semaine dernière contre le FC Barcelone en Ligue des champions, a été opéré avec succès à Doha, a annoncé mardi le club parisien.

« Kvaratskhelia a été opéré avec succès d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il va désormais débuter sa rééducation », a indiqué le PSG dans son point médical, précisant que l’intervention a été réalisée à l’hôpital ASPETAR de Doha, au Qatar.

Le double champion d’Europe en titre n’a pas toutefois communiqué sur la date prévisionnelle de retour de son joueur à la compétition. Une longue absence est envisageable, une telle blessure grave nécessitant généralement plusieurs mois de convalescence.

L’ailier de 25 ans s’était blessé lors de la victoire du PSG face au FC Barcelone (4-2), le 20 octobre, en Ligue des champions. Il avait quitté la pelouse après un contact avec le défenseur barcelonais Xavi Espart. Les examens médicaux avaient ensuite confirmé la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Cette blessure fait peser une incertitude sur la fin de saison de Kvaratskhelia, arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2025 en provenance de Naples.

Le PSG, engagé dans les compétitions nationales et européennes, devra ainsi composer avec l’absence de l’un de ses joueurs offensifs importants pendant sa convalescence.

Deux autres joueurs du club de la capitale s’étaient sortis sur blessure face au FC Barcelone : l’attaquant Ousmane Dembélé souffre d’une lésion à la cuisse gauche, tandis que le capitaine brésilien Marquinhos, remplacé peu avant l’heure de jeu, est touché à la cuisse droite.

Dans son point médical publié le 21 octobre, le club parisien avait indiqué que les deux joueurs resteraient en soins pendant plusieurs semaines, sans préciser leur date de reprise.

S.L