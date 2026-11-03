Le Wydad confie son académie à un ancien international français

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Le Wydad de Casablanca a officiellement annoncé la nomination du Français Alione Touré au poste de directeur technique de l’académie du club.

Dans un communiqué officiel, le club casablancais a fait savoir que l’ancien international français prendra les commandes de la direction technique de son académie.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Wydad visant à renforcer son dispositif de formation et à développer l’encadrement technique au sein de son académie.

Le club entend ainsi améliorer la formation des jeunes joueurs, favoriser l’émergence de nouveaux talents et mettre en place un système de formation structuré et durable.

Dans son communiqué, le Wydad a également souhaité plein succès à Alione Touré dans ses nouvelles fonctions, espérant que son expérience contribuera à la réalisation des objectifs de l’académie et au renforcement de sa place dans le projet sportif du club.

H.M