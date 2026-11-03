Les Théâtrales : Ismaël Saïdi sur scène à Casablanca le 12 novembre

Les Théâtrales présentent Ismaël Saïdi avec son spectacle Tribulations d’un musulman d’ici, jeudi 12 novembre 2026 à 20h00 à la FOL de Casablanca.

Il s’agit d’un seul-en-scène autobiographique dans lequel l’auteur et comédien raconte avec humour et autodérision son enfance en Belgique, ses origines marocaines et les rencontres qui ont façonné sa vie.

Tout commence avec l’arrivée de son père en Belgique dans les années 1970. D’une école catholique à une école musulmane, des questionnements de l’adolescence à ses débuts dans la police, puis à sa propre expérience de père, Ismaël Saïdi fait revivre les épisodes d’un parcours traversé par plusieurs cultures. Les souvenirs familiaux côtoient les situations décalées et les contradictions du quotidien, dans un récit où le rire laisse aussi place à l’émotion.

Adapté de son livre Moi, Ismaël, un musulman d’ici, le spectacle pose une question qui accompagne tout son parcours : comment trouver sa place parmi les différentes appartenances dont on hérite ? Seul sur scène, Ismaël Saïdi évoque ses parents, leur Maroc, sa Belgique, la religion et la transmission. À travers les personnes qui l’ont aidé à grandir, il raconte aussi comment se construit une identité, au fil des liens et des expériences.

De ces souvenirs personnels émerge une réflexion sur les préjugés, le racisme ordinaire et l’antisémitisme. Avec une parole directe et une large place à la tendresse, Ismaël Saïdi invite le public à regarder au-delà des étiquettes et à reconnaître ce qui rapproche des parcours en apparence différents.

À propos d’Ismaël Saïdi

Né à Bruxelles, Ismaël Saïdi est auteur, dramaturge et réalisateur. Après quinze années dans la police, il se consacre entièrement à l’écriture et à la scène. Il est notamment l’auteur des pièces de théâtre Djihad (2014), ainsi que Géhenne (2017), Eden (2022), et Jérusalem (2024). Il signe en 2018 le texte, la mise en scène et l’interprétation de Tribulations d’un musulman d’ici.

Rendez-vous le jeudi 12 novembre à 20h00,

à la F.O.L. Casablanca

Billetterie : https://www.ticket.ma/ticket/les-theatrales/4440/ismael-saidi-seul-en-scene-casablanca-2026

Informations : 0656 900 000