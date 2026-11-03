Laâyoune-Sakia El Hamra officiellement déclarée région sans bidonvilles

Par LeSiteinfo avec MAP

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra a été officiellement déclarée « région sans bidonvilles », mardi à Es-Semara, par le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Samir Belfkih, et la ministre déléguée chargée de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Saadi.

Cette annonce intervient à la suite de la déclaration d’Es-Semara comme ville sans bidonvilles, après l’achèvement du programme de résorption de l’habitat insalubre ayant bénéficié à 4.357 familles des quartiers El Rbib et El Gouiz, dont 2.453 ont bénéficié de maisons et 1.904 de lots de terrain équipés.

Ce programme, qui a permis la démolition de 3.724 baraques, a mobilisé une contribution financière du ministère avoisinant 687 millions de dirhams.

À cette occasion, Belfkih s’est félicité de l’inscription d’Es-Semara aux côtés des villes de Laâyoune et de Boujdour dans cette dynamique, soulignant que la déclaration de la région sans bidonvilles témoigne de l’importance de l’action concertée pour améliorer les conditions de vie des habitants, promouvoir le développement et renforcer l’inclusion sociale dans les provinces du Sud.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à consolider les principes de justice territoriale et à assurer un développement bénéficiant à l’ensemble des citoyens, a souligné Belfkih, saluant la contribution des différents partenaires à la réalisation de ces opérations.

Selon lui, l’attachement à la marocanité du Sahara et le service de la cause nationale, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, se traduisent aussi par la réalisation de projets de développement concrets, répondant aux aspirations des citoyens en matière de logement décent et d’amélioration du cadre de vie.

Dans le cadre de cette visite, les deux responsables ont pris connaissance de l’état d’avancement du projet de mise à niveau des quartiers sous-équipés de la ville, doté d’une enveloppe globale de 84,86 millions de dirhams, dont 64,86 millions de dirhams financés par le ministère.

Ce projet porte notamment sur l’aménagement des voiries et des trottoirs ainsi que la création d’espaces verts et de places publiques.

Accompagné notamment du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, du gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, et du du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, Belfkih et Saadi ont également visité le chantier de réaménagement du boulevard Hassan II, avant de se rendre à l’Institut de formation des techniciens spécialisés en architecture et en urbanisme d’Es-Semara (IFTSAU), où ils ont pris connaissance des infrastructures et des programmes de formation de cet établissement.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un déplacement de deux jours effectué par les deux membres du gouvernement dans la région pour suivre l’état d’avancement des projets de développement visant l’amélioration des conditions de vie de la population et la promotion de la qualité des espaces urbains et ruraux.

S.L