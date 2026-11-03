Enseignement supérieur: les universités du monde arabe réunies à l’UM6P

L’Université Mohammed VI Polytechnique, en partenariat avec Times Higher Education (THE), acteur international de référence dans l’analyse et l’évaluation de l’enseignement supérieur, organise du 3 au 5 novembre 2026, sur son campus de Benguerir, le THE Arab Universities Summit 2026.

Réunissant plus de 250 hauts responsables de l’enseignement supérieur et plus de 60 experts et intervenants, le sommet met en discussion les conditions d’une coopération universitaire renforcée, capable de faire progresser la recherche, de développer les capacités scientifiques et de contribuer aux grandes transformations économiques et sociales du monde arabe.

Placée sous le thème « Collaboration et progrès : promouvoir l’excellence dans l’enseignement supérieur du monde arabe », cette édition offre aux dirigeants universitaires un espace pour croiser leurs expériences, confronter leurs modèles académiques et identifier de nouvelles complémentarités entre leurs institutions, dans une région où les enjeux de développement appellent une mobilisation accrue des connaissances et des compétences scientifiques. Le programme s’articule autour de quatre axes : défis mondiaux et impact ; réputation et performance ; transformation et innovation ; apprentissage, réussite et résultats.

L’édition 2026 réunit des présidents, recteurs, chanceliers et hauts responsables universitaires de toute la région, parmi lesquels : Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique ; Salem Al Naemi, président de l’Université de Doha pour les sciences et la technologie ; Tareef Alaama, président de l’Université du Roi Abdulaziz ; Ghassan Aouad, chancelier de l’Université d’Abou Dhabi ; Tod Laursen, chancelier de l’Université américaine de Sharjah ; Haifa Jamal Al-Lail, présidente de l’Université Effat ; et Mohamed El-Shinawi, président de l’Université Galala.

Le sommet sera également marqué par deux rendez-vous majeurs pour l’écosystème universitaire régional. Les participants auront l’occasion de découvrir en avant-première le THE Arab University Rankings 2027, qui permet d’apprécier les trajectoires de développement des établissements et leur positionnement dans le paysage régional de l’enseignement supérieur. L’événement accueille par ailleurs les THE Awards Arab World 2026, qui distinguent les initiatives, les contributions et les réalisations d’établissements et d’acteurs de l’enseignement supérieur à travers le monde arabe.