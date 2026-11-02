AS FAR-Raja: la billetterie est ouverte

L’AS FAR a annoncé le lancement de la vente des billets pour la rencontre face au Raja de Casablanca, prévue ce mercredi en match en retard de la première journée de la Botola Pro Inwi.

Disponibles sur la plateforme Webook, les billets sont proposés à 500 dirhams pour la catégorie VIP, 150 dirhams pour la catégorie Premium et 100 dirhams pour la catégorie Tribune.

Les autres catégories sont accessibles au tarif unique de 50 dirhams. Ce prix concerne les zones 1, 2 — cette dernière étant réservée aux familles — et 3, pour les différentes portes d’accès correspondantes.

Le stade olympique de Rabat accueillera ce Clasico à partir de 20 heures. Les deux équipes tenteront de décrocher un résultat positif face à un concurrent direct.

H.M.