Espagne: report de tous les matches de la Coupe du Roi après le décès d’un joueur sur le terrain

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a annoncé le report de l’ensemble des rencontres prévues mardi dans le cadre de la Coupe du Roi et de la Coupe de la Reine, à la suite du décès du joueur du CD Tenerife, Jesús de Miguel, après un violent choc en plein match.

Dans un communiqué, la Fédération a indiqué qu’en signe de « respect et de solidarité », elle a décidé de reporter les rencontres du premier tour de la Coupe du Roi, opposant le CD Anaitasuna au Deportivo Alavés et le CD Pamplona à la SD Eibar, ainsi que l’affiche du troisième tour de la Coupe de la Reine entre le RC Celta et le RCD Espanyol.

La RFEF a également annulé la présentation officielle du match amical devant opposer la sélection espagnole Espoirs (U21) au Japon.

Exprimant sa profonde affliction, l’instance dirigeante du football espagnol a souligné que « la grande famille du football espagnol reste unie dans la douleur face à cette triste perte ». Elle a adressé ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu’au CD Tenerife et à ses supporters.

La Fédération communiquera ultérieurement les nouvelles dates et horaires retenus pour la reprogrammation des rencontres reportées.