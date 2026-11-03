Près d’une tonne de cocaïne interceptée au port Tanger Med

Par LeSiteinfo avec MAP

Une opération sécuritaire conjointe des services de la Sûreté nationale et de la Douane réalisée, mardi après-midi au Port Tanger Med, a permis la mise en échec d’une opération de trafic international de drogues et de psychotropes et la saisie d’un total de 971 kilogrammes de cocaïne.

Ces cargaisons de cocaïne ont été saisies au cours des opérations de contrôle des frontières conjointes menées par les éléments de la Sûreté et de la Douane, lors desquelles des plaquettes de cocaïne ont été découvertes à l’intérieur d’un conteneur frigorifique à bord d’un navire battant pavillon d’un État d’Amérique latine, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les premiers éléments d’investigation ont permis d’identifier l’itinéraire du conteneur transportant lesdites cargaisons de cocaïne, au départ d’un port au Brésil et à destination d’un port d’Afrique de l’Ouest, précise la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte sur cette affaire par le Service préfectoral de la police judiciaire de Tanger sous la supervision du Parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances et les tenants et aboutissants de cette opération criminelle, tandis que le Bureau central national (bureau Interpol Rabat), relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), a été chargé d’engager les opérations de coordination et de coopération internationale pour identifier le réseau criminel impliqué dans cette opération.

S.L.