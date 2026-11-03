Marc-Vivien Foé, Antonio Puerta, Miklós Fehér… Ces footballeurs morts en plein match

Avant Jesus de Miguel, décédé mardi des suites d’un choc en plein match avec son club de Tenerife en 2e division espagnole, d’autres joueurs de football ont été victimes de mort subite sur le terrain. Voici celles qui ont marqué.

3 novembre 2026: l’attaquant espagnol de Tenerife Jesus de Miguel (D2 espagnole) décède à l’hôpital où il a été transporté après avoir subi un choc en plein match la veille au soir avec le gardien du club d’Andorre. Après être resté inanimé sur la pelouse, De Miguel a été transporté à l’hôpital où son état neurologique s’est aggravé. Son décès est prononcé mardi matin.

23 août 2026: le milieu offensif portugais Quevin Castro décède à l’hôpital où il avait été transporté la veille après s’être effondré sur la pelouse une dizaine de minutes après le coup d’envoi du match de D3 portugaise entre son club du Real Sport Clube et l’Estrela da Amadora.

27 août 2024: le défenseur uruguayen Juan Izquierdo est victime d’un malaise cardiaque lors d’un match de Copa Libertadores avec le Nacional contre Sao Paulo. Son décès est prononcé quelques jours plus tard.

11 novembre 2023: l’attaquant international ghanéen Raphael Dwamena s’effondre en plein match du championnat d’Albanie. Il avait des antécédents cardiaques connus.

6 mai 2016: le milieu de terrain camerounais Patrick Ekeng, évoluant au Dinamo Bucarest (D1 roumaine), décède dans un hôpital de la capitale roumaine à la suite d’un malaise cardiaque, sept minutes après être entré sur la pelouse lors d’une rencontre de Championnat.

30 avril 2015: le défenseur belge de Lokeren (D1 belge) Gregory Mertens, victime d’une crise cardiaque lors d’un match de réserves contre Genk trois jours plus tôt, décède dans un hôpital de Bruxelles.

14 avril 2012: le milieu de terrain italien de Livourne Piermario Morosini, décède des suites d’un malaise survenu lors d’un match de football de 2e division, à Pescara.

29 décembre 2007: le milieu de terrain écossais Phil O’Donnell est victime d’un malaise cardiaque alors qu’il quitte le terrain pour être remplacé juste après avoir marqué un but pour Motherwell contre Dundee en championnat d’Écosse.

28 août 2007: le défenseur espagnol du FC Séville (D1 espagnole) Antonio Puerta décède trois jours après avoir subi plusieurs arrêts cardiaques. Il s’était d’abord évanoui sur le terrain, au cours d’un match de championnat face à Getafe, puis dans les vestiaires. Il souffrait notamment d’une « arythmie ventriculaire ».

27 octobre 2004: Serginho, 30 ans, joueur brésilien de Sao Caetano (D1 brésilienne), s’effondre sur la pelouse au cours d’un match contre Sao Paulo avant de décéder. Sa mort avait créé une énorme polémique au Brésil car l’autopsie avait révélé que le coeur du joueur était malade et pesait 600 grammes, soit environ deux fois le poids normal. Le club de Sao Caetano, son président et son médecin ont été lourdement sanctionnés par la justice sportive (suspensions et retrait de points au classement pour le club).

5 décembre 2004: l’attaquant brésilien de Dempo Cristiano Junior entre en collision avec le gardien adverse lors d’un match du championnat d’Inde contre Bangalore. Il marque puis succombe à des blessures à la tête.

25 janvier 2004: l’attaquant hongrois du Benfica Lisbonne (D1 portugaise) Miklos Feher, 24 ans, s’effondre sur la pelouse au cours d’une rencontre contre Vitoria Guimaraes. Transporté à l’hôpital, Feher n’a jamais repris connaissance. Selon l’autopsie, il souffrait d’une malformation cardiaque.

26 juin 2003: le Camerounais Marc-Vivien Foé, 28 ans, décède à Lyon des suites d’un malaise survenu sur le terrain lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations contre la Colombie. Le joueur, qui évoluait alors à Manchester City (D1 anglaise), s’était effondré dans le rond central du terrain du stade de Gerland. Victime d’une rupture d’anévrisme, il avait été placé en réanimation cardiaque pendant 45 minutes sans réaction positive. Selon l’autopsie, il souffrait d’une malformation cardiaque.