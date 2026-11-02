Tensions dans le vestiaire du Raja: les coulisses du départ de Paco Jémez

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L’aventure de l’entraîneur Paco Jémez au Raja Casablanca est terminée. Le club a annoncé ce lundi la fin de sa collaboration avec le technicien espagnol, après la défaite face à la Renaissance de Berkane. Un départ qui aurait été précédé de vives tensions dans le vestiaire.

Selon une source proche du dossier, qui confirme des informations relayées par plusieurs médias, l’entraîneur aurait eu des échanges houleux avec plusieurs joueurs à la mi-temps et après la rencontre.

Paco Jémez aurait reproché à ses hommes de ne pas appliquer ses consignes, leur attribuant une part de responsabilité dans les difficultés de l’équipe. Lassé de la situation et des critiques à son encontre, il leur aurait alors annoncé son intention de partir.

La même source évoque une altercation dans le vestiaire, au cours de laquelle le ton serait monté entre le technicien et certains joueurs, avant que celui-ci ne leur assure qu’il comptait quitter ses fonctions.

D’autres décisions pourraient suivre dans les prochaines heures au sein du club. La commission sportive pourrait notamment se pencher sur l’avenir du directeur sportif, Mathias Rogério, dont un éventuel départ est évoqué. Ce dernier était à l’origine du recrutement de Paco Jémez pour succéder à Nasreddine Nabi.

H.M.