Renault Boreal : un nouveau SUV familial sur le marché marocain

D’abord lancé en Amérique latine depuis le site de Curitiba au Brésil, puis produit à Bursa en Türkiye pour accompagner son déploiement vers de nouveaux marchés, Boreal donne une nouvelle dimension à l’offensive internationale de Renault.

Il illustre la capacité de la marque à développer des produits au plus près des besoins de chaque marché. Son arrivée au Maroc prolonge cette ambition et s’inscrit au cœur de l’offensive produit de Renault sur le segment C. Boreal y porte une promesse profondément Renault : associer désirabilité, innovation utile et confort au quotidien, dans une voiture pensée pour accompagner la vie des familles. Il constituera ainsi un pilier de croissance sur un segment à fort potentiel où son design affirmé, ses technologies de dernière génération, son confort et son efficience lui permettront de coller au plus près des attentes de la clientèle marocaine. « Avec Boreal, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement de la marque Renault au Maroc. Ce lancement renforce notre offensive sur le segment C-SUV et nous permet de proposer une gamme plus complète, compétitive et adaptée à la diversité des besoins de nos clients. » Mehdi Yaroub, Directeur Général de la marque Renault

DESIGN : UN SUV AU STYLE AFFIRMÉ ET STATUTAIRE

Avec Boreal, Renault donne corps à son marqueur de marque « Designed to be Loved » : un design expressif, pensé pour susciter l’envie et créer une connexion émotionnelle dès le premier regard. Renault Boreal adopte le nouveau langage stylistique de la marque à travers des lignes sculpturales, des proportions équilibrées et une silhouette qui affirme sa personnalité sur la route. Sa face avant distinctive, sa signature lumineuse inédite, ses projecteurs LED étirés et ses volumes généreux renforcent son caractère statutaire. Long de 4,56 mètres et doté d’un empattement de 2,70 mètres, Boreal associe présence visuelle et habitabilité. Ses équipements extérieurs, parmi lesquels les jantes alliage de 19 pouces, la teinte bi-ton et le toit ouvrant panoramique, soulignent son caractère distinctif.

FAIRE DE L’HABITACLE UN LIEU DE VIE SPACIEUX ET CONFORTABLE

Fidèle à l’esprit des voitures à vivre, Boreal ne se limite pas à offrir de l’espace : il organise la vie à bord autour du confort et des besoins de chacun. Habitabilité, rangements et modularité accompagnent aussi bien les déplacements du quotidien que les voyages en famille. À bord, Renault Boreal propose un environnement moderne, articulé autour d’une planche de bord au design inédit et d’un double écran OpenR 2 x 10 pouces. Les matériaux valorisants, les finitions soignées et l’éclairage d’ambiance personnalisable à 48 couleurs renforcent l’expérience à bord. Pensé pour les familles, Boreal offre de nombreux équipements de confort, notamment les sièges avant électriques avec mémoire de position pour le conducteur, la climatisation automatique bi-zone, les rangements astucieux et les prises USB-C à l’avant comme à l’arrière. Son coffre généreux, affichant un volume à partir de 558 litres, répond aux besoins du quotidien comme aux déplacements en famille.

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES : UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE AVEC GOOGLE INTÉGRÉ

Pour Renault, la technologie prend tout son sens lorsqu’elle facilite le quotidien. À bord de Boreal, cette approche se traduit par des services connectés et des commandes intuitives qui prolongent les usages numériques des clients et simplifient leurs déplacements. Grâce à l’architecture électronique de sa plateforme modulaire de nouvelle génération, Renault Boreal propose une expérience numérique intégrée au quotidien. Le système multimédia OpenR Link embarque les services Google, avec Google Maps, Google Assistant et Google Play accessibles directement depuis l’habitacle. La navigation avec informations de trafic en temps réel, les commandes vocales et l’accès à de nombreuses applications facilitent les usages à bord. Les mises à jour à distance permettent également de faire évoluer certains systèmes du véhicule, tandis que le système audio Harman Kardon Premium, développé avec la contribution de JeanMichel Jarre, offre une expérience sonore immersive.

UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE ALLIANT CONFORT ET SÉCURITÉ

Renault Boreal bénéficie d’une architecture conçue pour offrir un équilibre entre agrément de conduite, confort et technologies. Son système Multi-Sense permet d’adapter l’expérience de conduite grâce aux modes Eco, Comfort, Sport et Perso, complétés par un mode Smart qui ajuste automatiquement plusieurs paramètres du véhicule.

Boreal dispose également d’un ensemble complet d’aides à la conduite, incluant le freinage automatique d’urgence, l’assistance au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts et l’alerte de sortie sécurisée des occupants. L’Active Driver Assist combine le régulateur de vitesse adaptatif intelligent et l’aide au centrage dans la voie pour faciliter les longs trajets. Les manœuvres sont également simplifiées grâce à la vision panoramique à 360°, aux radars de stationnement et au système de stationnement mains libres.

DOUBLE OFFRE MOTEUR : FULL HYBRID E-TECH 160 CH ET ESSENCE TCE 145 CH

Avec Boreal, Renault poursuit le déploiement de l’électrification selon une approche pragmatique, adaptée aux marchés et aux usages. Au Maroc, Renault Boreal sera proposé avec deux motorisations complémentaires, associant performance, confort et efficience : La motorisation Full Hybrid E-Tech 160 ch associe un moteur essence 1.8 litre à deux moteurs électriques et à une boîte de vitesses automatique multimode. Elle permet jusqu’à 80 % de conduite électrique en usage urbain et affiche une consommation mixte de 4,8 l/100 km ainsi que des émissions de CO₂ de 108 g/km, selon le cycle WLTP. La motorisation essence 1.3 TCe 145 ch, associée à une boîte automatique à double embrayage humide EDC à six rapports, offre un équilibre entre réactivité, agrément de conduite et maîtrise de la consommation, avec 6,6 l/100 km et 149 g/km de CO₂ selon le cycle WLTP.

TARIFS ET PERSONNALISATION

Renault Boreal sera proposé au Maroc avec une palette de cinq teintes de carrosserie : Bleu Mercure, Gris Schiste, Blanc Glacier, Gris Rafale et Vert Oxyde. Les tarifs et les niveaux de finition evolution Turbo 1.3 TCe EDC: 279 000 MAD TTC techno E-Tech 1.8 Full Hybrid: 319 000 MAD TTC iconic E-Tech 1.8 Full Hybrid: 349 000 MAD TTC

Disponible à la commande dès le 3 novembre dans tout le réseau Renault à partir de 279 000 DH TTC. Les livraisons client débuteront le 12 novembre.