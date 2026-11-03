Raja: l’agent de Paco Jémez dénonce une décision injuste

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L’agent de Paco Jémez, Emmanuel Corato, a réagi à la décision du Raja de Casablanca de se séparer de l’entraîneur espagnol. Dans des déclarations au média égyptien Kora Plus, il estime que le technicien n’a pas bénéficié du temps nécessaire pour faire ses preuves.

Selon lui, mettre fin à la collaboration après seulement sept ou huit rencontres est une décision injuste. Le représentant du technicien souligne également que les conditions de recrutement n’ont pas permis de répondre aux besoins identifiés par l’entraîneur.

Paco Jémez souhaitait ainsi renforcer son effectif à deux postes précis, sans que la direction du club parvienne à concrétiser ces demandes, affirme son agent. Ce dernier évoque plus largement les difficultés rencontrées par les clubs marocains pour recruter de nouveaux joueurs.

Arrivé sur le banc des Verts en août dernier, le technicien espagnol a dirigé sept rencontres entre la Botola et la Coupe de la CAF. Son bilan s’établit à deux victoires, quatre matchs nuls et une défaite, concédée face à la Renaissance de Berkane.

C’est à la suite de ce revers que le Raja a annoncé la fin de sa collaboration avec Paco Jémez.

H.M.