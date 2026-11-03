Mondial U17: Ahmed Kantari dévoile la liste des 21 joueurs retenus

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine U17, Ahmed Kantari a dévoilé, mardi, la liste finale des joueurs retenus pour disputer la 21ème édition de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2026.

La liste regroupe 21 lionceaux de l’Atlas (3 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants), indique la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué.

L’équipe nationale du Maroc, quart de finaliste de la dernière édition Qatar-2025, évoluera lors du premier tour de l’édition 2026 dans le groupe H composé de l’Espagne, des Îles Fidji et de la Chine

Les Lionceaux de l’Atlas s’étaient qualifiés pour ce Mondial en atteignant les quarts de finales de la CAN Maroc 2026.

Cette édition de la coupe du Monde au Qatar sera disputée du 19 novembre au 13 décembre avec la participation de 48 pays.

Ci-après la liste des joueurs retenus :

– Gardiens de but :

1- Adam Mouak (Paris Saint germain – France)

2- Rayan Yaakoubi (Kaa Gent – Belgique)

3- Mohamed Harouch (Académie Mohammed VI)

– Défenseurs :

4- Adam Bouahdadi (Académie Mohammed VI)

5- Ayman Ezzakry (Académie Mohammed VI)

6- Wael Jassim Jolissaint (Neutchatel Xamas FCS – Suisse)

7- Mehdi Moustapha Lahmadi (FC Metz – France)

8- Ali Saif Eddine Machfouk (Académie Mohammed VI)

9- Adam Soudi (FC Toulouse – France)

10- Mohamed Habib Zinbi (Atletico Madrid – Espagne)

– Milieux de terrain :

11- Bilal Affas (RS Berkane)

12- Ilian Hadidi (Feynoord Rotterdam – Pays-Bas)

13- Nassim Laarej (OCG Nice – France)

14- Mohamed-Amine Obakrim (RS Berkane)

15- Imran Talai (AFC Aajax – Pays-Bas)

– Attaquants :

16- Ziyad Baha (Olympique Marseille – France)

17- Ismail El Aoud (Valence CF – Espagne)

18- Anass El Khazri (Académie Mohammed VI)

19- Wahib El Antary (Angers SCO – France)

20- Rami Lougmani (RSC Anderlecht – Belgique)

21- Ibrahim Rabbaj (Chelsea FC – Angleterre)