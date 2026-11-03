La Bourse de Casablanca clôture en territoire négatif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,76% à 16.390,89 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,1% à 1.196,95 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 2,2% à 1.257 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a, quant à lui, perdu 0,01% à 1.558,85 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (-6,76%), « Sylviculture et papier » (-4,03%) et « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-3,11%) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Participation et promotion immobilières » (+3,94%), « Pétrole et gaz » (+3,6%) et « Télécommunications » (+1,18) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont dépassé 1,65 milliard de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché des blocs et dominés par les transactions sur Managem (195,91 millions de dirhams (MDH)), Attijariwafa Bank (24,08 MDH) et Addoha (12,72 MDH).

La capitalisation boursière s’est, quant à elle, établie à plus de 961,72 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Managem (-8,05% à 1.370 DH), Eqdom (-5,93% à 1.364 DH), Med Paper (-4,03% à 21,45 DH), AtlantaSanad (-3,93% à 110 DH) et SMI (-3,74% à 4.861 DH).

En revanche, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Douja Prom Addoha (+5,23% à 36,20 DH), Afriquia Gaz (+4,5% à 3.460 DH), Résidences Dar Saada (+4,38% à 167 DH), Minière Touissit (+3,69% à 3.600 DH) et Lesieur Cristal (+2,76% à 298 DH).