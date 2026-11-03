Europe: plusieurs vols visés par des alertes à la bombe

Une dizaine de vols commerciaux en Europe ont été visés mardi par des alertes à la bombe qui se sont révélées fausses, selon les autorités des pays concernés.

Au moins quatre alertes ont concerné des vols de la compagnie irlandaise Ryanair: un reliant Manchester (Angleterre) à Murcie (Espagne), un Lisbonne-Rome, un Dublin-Rome et un Dublin-Sofia.

Sollicitée par l’AFP, Ryanair n’a pas immédiatement réagi à ces informations.

Deux vols à destination de Varsovie – un de la compagnie scandinave SAS en provenance de Copenhague et un autre de la compagnie polonaise LOT au départ de Londres-Heathrow – ont aussi été ciblés, ainsi qu’un vol Wizz Air reliant Bergame (Italie) à Sofia.

La police britannique a indiqué à l’AFP avoir été informée de « menaces » ayant visé mardi matin « quatre avions devant décoller ou atterrir à l’aéroport d’Heathrow », ainsi que d’une alerte ayant ciblé un avion à Manchester, sans détailler de quels vols il s’agissait.

Tous les avions ont été inspectés à l’atterrissage, sans qu’aucun engin suspect ne soit découvert.

Ces incidents surviennent au lendemain d’une alerte sur un vol Wizz Air au départ de l’aéroport de Luton en Angleterre et à destination de Sofia, qui a dû atterrir en urgence à Budapest, escorté par deux avions de chasse hongrois.

Mardi, deux vols Ryanair ont fait l’objet d’opérations de déminage à leur arrivée à Rome-Fiumicino après « un signalement anonyme concernant une alerte à la bombe présumée », selon un porte-parole des Aéroports de Rome.

Le premier a atterri vers 09h40 (08h40 GMT) et le second, en provenance de Dublin, vers 10h45, a été escorté par l’armée de l’air italienne, selon la même source.

Un vol SAS reliant Copenhague à l’aéroport Chopin de Varsovie a aussi été soumis à des contrôles de sécurité après son atterrissage, à la suite d' »informations sur la présence d’un objet dangereux à bord de l’appareil », a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’aéroport, Piotr Rudzki.

Une piste d’atterrissage a été fermée temporairement, avant que l’aéroport ne reprenne son fonctionnement normal vers 12h20 locales (11h20 GMT), a-t-il précisé.

Un appareil de la compagnie LOT, en provenance de Londres-Heathrow et initialement attendu à Varsovie-Chopin, a dû être dérouté vers l’aéroport de Varsovie-Modlin, selon un porte-parole de cet aéroport, brièvement fermé au trafic.

La police espagnole a quant à elle effectué des contrôles à l’arrivée vers 10h30 (09h30 GMT) à Murcie d’un vol Ryanair en provenance de Manchester, qui avait été la cible d’une alerte similaire, selon l’opérateur aéroportuaire espagnol Aena.

Deux avions à destination de Sofia ont été inspectés pour les mêmes raisons, selon les autorités bulgares: un vol Wizz Air en provenance de Bergame à son atterrissage à 11h10 (09h10 GMT), ainsi qu’un vol Ryanair en provenance de Dublin, atterri autour de 13h30 (11h30 GMT). Là encore, aucun engin suspect n’a été retrouvé.

Une porte-parole de la police bulgare des frontières a indiqué à l’AFP que ces deux alertes à la bombe avaient été envoyées par email au ministère de l’Intérieur