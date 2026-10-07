Ramon Vega souhaite être candidat à la présidence de la FIFA

L’ancien défenseur suisse Ramon Vega a annoncé mercredi son souhait d’être candidat à la présidence de la Fifa face au sortant Gianni Infantino, contesté depuis cet été et son plan avorté d’ouvrir l’instance mondiale à des investisseurs privés.

Vega, âgé de 55 ans, a déjà plusieurs fois annoncé son souhait de prendre la tête de la Fifa, la dernière fois en 2022, sans parvenir au bout du processus de candidature, qui demande notamment le parrainage d’au moins cinq des 211 fédérations membres.

« La situation a bien évolué depuis », a déclaré M. Vega à l’AFP, estimant que les fédérations « étaient bien plus ouvertes au changement » que lors de ses précédentes tentatives.

Dans son manifeste, l’ancien international suisse, passé notamment par Tottenham ou le Celtic, explique vouloir « réunir la famille du football, restaurer la confiance, amener la stabilité et moderniser la gouvernance de la Fifa ».

A la tête de l’instance dirigeante mondiale du foot depuis 2016, l’Italo-Suisse Gianni Infantino, 56 ans, reste le grand favori de l’élection qui se déroulera lors du congrès de la Fifa le 18 mars 2027 à Rabat, et ce malgré les critiques qu’il subit depuis l’annonce d’un projet avorté de création d’une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

Il fait notamment face au front uni des confédérations européenne (UEFA), nord-américaine (Concacaf) et asiatique (AFC), sans qu’un candidat n’ait pour l’instant été désigné pour incarner cette opposition.