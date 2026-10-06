Dernier match de Messi avec l’Argentine : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

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Les passionnés de football ont rendez-vous ce mardi avec le dernier match de Lionel Messi sous les couleurs de l’Argentine, après l’annonce de sa retraite internationale.

La star effectuera sa dernière apparition avec la sélection de son pays lors du match qui aura lieu au stade Monumental, à partir de 23h00.

Le stade devrait accueillir un public nombreux, dans une ambiance chargée d’émotion et marquée par plusieurs célébrations pour le dernier match en sélection de la légende du football, après sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale.

Le match entre l’Argentine et le Bénin sera diffusé sur les chaînes Shasha et Sky Sports, ainsi que sur DAZN.

H.M