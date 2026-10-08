Motsepe salue les performances du football marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a salué, jeudi au Cap-Vert, les performances du football marocain sur la scène internationale, reconnaissant que le Royaume reste parmi les nations africaines ayant contribué au rayonnement de la discipline au niveau du continent.

S’exprimant lors de la Conférence stratégique de la CAF, qui se tient du 7 au 9 octobre à Santa Maria, sur l’île capverdienne de Sal, Motsepe a exprimé sa fierté à l’égard des sélections africaines ayant pris part à la Coupe du Monde 2026, estimant que les performances réalisées par les représentants africains ont permis de mettre en évidence la qualité du football continental.

Évoquant les précédentes participations africaines aux grandes compétitions internationales, il a également cité le parcours du Maroc au Mondial disputé au Qatar parmi les moments de fierté du football africain.

Selon Motsepe, ces résultats doivent encourager les fédérations du continent à poursuivre leurs investissements dans la formation, les académies et le développement des jeunes talents.

Il a, dans ce sens, réaffirmé son ambition de voir une sélection africaine remporter la Coupe du Monde, appelant les associations membres à préparer dès à présent les prochaines échéances internationales.

Par ailleurs, le président de la CAF a souligné la nécessité de renforcer la transparence, l’intégrité et la crédibilité de l’arbitrage pour accompagner le développement du football africain, estimant que la crédibilité des compétitions dépend notamment de la confiance accordée aux arbitres et de leur capacité à faire respecter les règles avec impartialité.

Dans le même ordre d’idées, Motsepe a appelé à renforcer la formation des arbitres et des opérateurs de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité des compétitions, soulignant la nécessité de traduire les engagements en matière de gouvernance et de développement en actions concrètes et en résultats mesurables.

La Conférence stratégique de la CAF réunit les représentants des 54 associations membres et plusieurs responsables du football africain pour examiner les réformes et les priorités de développement du secteur. Elle est consacrée au renforcement de la gouvernance et du développement du football africain, ainsi qu’à l’analyse des performances des sélections du continent lors de la Coupe du Monde 2026, en perspective des prochaines échéances internationales.

S.L.