Botola: une coupure d’électricité plonge le stade de Tétouan dans le noir en plein match (VIDEO)

Une scène pour le moins insolite s’est produite vendredi soir au stade Saniat Rmel, à Tétouan, lors de la rencontre opposant le Moghreb de Tétouan (MAT) au FUS de Rabat, comptant pour la troisième journée de la Botola Pro D1 Inwi. Alors que le match touchait à sa fin, une coupure soudaine d’électricité a plongé le stade dans l’obscurité, interrompant momentanément le déroulement de la rencontre. L’incident est survenu dans les ultimes instants du temps additionnel, alors que les deux équipes étaient toujours à égalité (0-0). Le MAT s’apprêtait à tirer un coup franc intéressant lorsqu’une extinction des projecteurs a brusquement plongé la pelouse dans le noir, provoquant une scène inattendue pour les joueurs et les supporters présents dans les tribunes. 🚨 ONLY IN BOTOLA 😱😂 ITS THE 95TH MINUTE AND TETUAN HAS A LAST CHANCE FROM A FREE-KICK BUT THE LIGHTS WENT OUT AND TETUAN FANS TURNED IT INTO A SPECTACLE ! 🤩🏟️ — Morocco Xtra (@theMoroccoXtra) October 9, 2026

La panne a également donné lieu à des images surprenantes dans les tribunes. Plusieurs supporters tétouanais ont allumé les lampes de leurs téléphones portables pour éclairer la pelouse, tandis que des fumigènes ont été allumés, offrant une atmosphère particulière dans un stade privé de son éclairage habituel.

Malgré cet incident survenu au moment où le MAT pouvait encore tenter de faire la différence, la rencontre s’est achevée sur un score nul et vierge (0-0). Ce résultat constitue le troisième match nul consécutif du club tétouanais, qui attend toujours sa première victoire de la saison. De son côté, le FUS de Rabat a décroché son premier point en championnat après deux défaites lors de ses premières sorties.

Si le résultat sportif n’a pas permis de départager les deux formations, cette coupure d’électricité survenue dans les dernières secondes du match aura marqué cette soirée de Botola à Tétouan.