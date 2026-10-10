L’application mobile de Saham Bank fait peau neuve

Une expérience repensée pour simplifier les opérations du quotidien, renforcer l’autonomie des clients et faciliter l’accès à leur conseiller.

Déjà adoptée par ses premiers utilisateurs, la nouvelle application Saham Bank est désormais accessible à l’ensemble de ses clients. Entièrement repensée, elle marque une nouvelle étape dans la transformation digitale de la banque, au service des particuliers, des professionnels et des entreprises.

Une expérience bancaire plus simple, au service de l’autonomie des clients

Design, navigation, fonctionnalités : l’application a été entièrement repensée pour simplifier le quotidien bancaire, offrir davantage d’autonomie aux clients et préserver un accès direct à leur conseiller.

Concrètement, les clients peuvent désormais :

Activer des cartes virtuelles, selon leur forfait, pour payer en ligne ou en magasin, sans déplacement ;

Retrouver le code de leur carte bancaire et modifier son plafond en toute autonomie ;

Contacter leur conseiller ou prendre rendez-vous en quelques clics, où qu’ils soient ;

Accéder plus rapidement aux opérations et services courants grâce à des parcours simplifiés.

« Nous voulons conjuguer autonomie et proximité : permettre à nos clients de réaliser plus simplement leurs opérations courantes, sans jamais les éloigner de leur conseiller. C’est cette complémentarité entre digital et conseil qui guide notre transformation. »

Yassine Sekkat, Directeur de la Stratégie et de la Transformation Saham Bank, qui a piloté le projet.

Des parcours adaptés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises

Cette évolution concerne l’ensemble des clientèles de Saham Bank.

Les professionnels peuvent passer en un clic de leur espace personnel à leur espace professionnel, afin de gérer leurs différents besoins bancaires depuis un même point d’accès.

Pour les entreprises, les nouveaux environnements web et mobile myBusiness proposent une vision enrichie de l’activité et facilitent l’anticipation de la trésorerie, grâce notamment à la visibilité sur les crédits et débits à venir.

LiA, un assistant intelligent pour accéder plus vite aux bons services

Pour faciliter la prise en main de l’application, Saham Bank y intègre LiA, son nouvel assistant fondé sur l’intelligence artificielle, répondant aux normes les plus exigeantes en matière de sécurité et de confidentialité. Accessible à l’ensemble des clients depuis leur nouvelle application, LiA inscrit ainsi les premiers usages de l’intelligence artificielle dans leur quotidien bancaire.

Avec LiA, il suffit aux clients de formuler leur demande en langage naturel — « Où retrouver mon RIB ? », « Comment augmenter le plafond de ma carte ? » — pour être guidés vers la fonctionnalité recherchée.

LiA simplifie ainsi la navigation entre une question et le service correspondant. Cette première intégration de l’intelligence artificielle ouvre la voie à de nouveaux usages, avec l’ambition d’anticiper les besoins des clients et de proposer des services toujours plus utiles et personnalisés.

Une nouvelle étape dans la transformation de Saham Bank

Cette refonte s’inscrit dans la transformation engagée depuis le lancement de Saham Bank. Elle prolonge les évolutions déjà mises en œuvre : ouverture de compte 100 % en ligne, nouvelle génération de forfaits intégrant les principaux usages — dont les virements instantanés gratuits — et évolution continue du réseau d’agences et des modèles de service.

Ces avancées poursuivent toutes un même objectif : donner à chaque client davantage de maîtrise, de liberté et de proximité dans sa relation avec sa banque.

Sous l’impulsion de Saham Group, Saham Bank développe ainsi un modèle où la technologie simplifie les usages et renforce l’autonomie, tandis que le conseil bancaire se concentre sur les moments où il apporte le plus de valeur au client.

Disponibilité

La nouvelle application Saham Bank est disponible sur Play Store Android et AppStore iOS.