Amicaux des Lions de l’Atlas : Ouahbi revient sur le choix des adversaires

A la Une

Mohamed Ouahbi a évoqué les difficultés liées à la programmation des matchs amicaux pendant les trêves internationales, lors de son intervention à la Conférence stratégique de la CAF, organisée au Cap-Vert.

Présent aux côtés des sélectionneurs des équipes africaines ayant participé au Mondial, Ouahbi a expliqué : « Nous disposions de deux semaines de préparation et envisagions de disputer trois ou quatre matchs. Mais organiser quatre rencontres était compliqué en raison des longs déplacements, comme celui en Afrique du Sud. Nous en avons donc joué trois. »

« Cette trêve internationale est arrivée plus tard que les précédentes et nous avons eu du mal à trouver un adversaire de haut niveau pour un match amical », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur marocain s’est également prononcé en faveur de rassemblements plus longs : « Je pense qu’une trêve internationale de deux semaines est préférable à une coupure d’une semaine chaque mois. »

« Je souhaitais affronter une sélection qualifiée pour la Coupe du monde, comme l’Argentine. Mais nous avions surtout besoin de matchs qui nous permettent de progresser, et le Mali a été un excellent adversaire », a poursuivi Ouahbi.

Pour conclure, il est revenu sur son expérience à la tête de la sélection des moins de 20 ans : « Avant le Mondial des jeunes, nous avions affronté les États-Unis en amical pour évaluer notre niveau et arrêter notre liste. Nous les avons ensuite retrouvés en quart de finale et nous avons réussi à les battre. »

H.M.