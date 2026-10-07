Sport

MAS-RCA, WAC-CODM… voici le programme complet de la 3e journée de la Botola

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 octobre 2026 - 11:02
AFP
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme de la troisième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :

• Jeudi 8 octobre :

(16h00) Union Touarga – Renaissance Berkane

(18h00) Renaissance Zemamra – Hassania Agadir

(18h00) AS FAR – Wydad Témara

(20h00) Maghreb Fès – Raja Casablanca

• Vendredi 9 octobre :

(20h00) Moghreb Tétouan – FUS Rabat

• Samedi 10 octobre :

(17h00) Kawkab Marrakech – Ittihad Tanger

(19h00) Amal Tiznit – Difaâ El Jadida

• Dimanche 11 octobre :

(20h00) Wydad Casablanca – CODM Meknès

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 octobre 2026 - 11:02