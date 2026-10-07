Sport
MAS-RCA, WAC-CODM… voici le programme complet de la 3e journée de la Botola
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme de la troisième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :
• Jeudi 8 octobre :
(16h00) Union Touarga – Renaissance Berkane
(18h00) Renaissance Zemamra – Hassania Agadir
(18h00) AS FAR – Wydad Témara
(20h00) Maghreb Fès – Raja Casablanca
• Vendredi 9 octobre :
(20h00) Moghreb Tétouan – FUS Rabat
• Samedi 10 octobre :
(17h00) Kawkab Marrakech – Ittihad Tanger
(19h00) Amal Tiznit – Difaâ El Jadida
• Dimanche 11 octobre :
(20h00) Wydad Casablanca – CODM Meknès
A regarder aussi
Fortes pluies dans plusieurs villes du Maroc (VIDEO)