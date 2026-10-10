Bachir Abdou, père de Saad Lamjarred déplore le silence des instances artistiques marocaines

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Le père du chanteur marocain Saad Lamjarred, Bachir Abdou, a tenu à remercier les fans de son fils pour leurs messages de soutien et leurs prières dans cette période difficile pour la famille.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a également exprimé sa déception face à l’absence de réaction des syndicats et des instances artistiques au Maroc.

« Un grand merci à tous les admirateurs de mon cher fils Saad pour vos marques de compassion et vos prières pour que nous soyons délivrés de cette épreuve », a écrit Bachir Abdou, soulignant que ces témoignages contribuent à atténuer la douleur et la profonde tristesse qu’ils traversent.

Le père de l’artiste a ensuite adressé un reproche aux représentants du secteur culturel marocain, regrettant qu’ils ne se soient pas manifestés, ne serait-ce que pour prendre de leurs nouvelles. Il a notamment évoqué les syndicats et les organismes artistiques de son pays, estimant que sa famille, en tant que membre de la communauté artistique marocaine, aurait pu bénéficier d’un geste de solidarité dans ces circonstances.

Ce message intervient alors que Saad Lamjarred traverse une nouvelle épreuve judiciaire en France. Le chanteur a été interpellé le samedi 26 septembre, à l’issue d’une audience devant la cour d’appel de Paris, après le prononcé d’une peine de dix ans de prison ferme dans l’affaire l’opposant à Laura Prioul.

La justice française a ainsi alourdi la peine initiale de six ans de prison à dix ans, pour des faits de viol et de violences. Cette décision a ravivé l’attention autour de l’affaire et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, Bachir Abdou a tenu à souligner l’importance du soutien apporté par les fans, tout en faisant part de son amertume face au silence qu’il dit constater au sein des instances représentant les artistes marocains.