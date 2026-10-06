Après la disparition de son père, Soufiane Rahimi frappé par un nouveau deuil

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L’international marocain et joueur d’Al Ain, Sofiane Rahimi, est de nouveau frappé par le deuil après le décès de sa tante, survenu ce mardi.

La triste nouvelle a été annoncée par son frère, Amine Rahimi, à travers une publication sur sa story Instagram. Ce dernier a partagé une photo de leur tante disparue, accompagnée d’un message poignant : « Ma tante est dans la miséricorde de Dieu. Une femme bienveillante. Que Dieu lui accorde Sa miséricorde et fasse de sa tombe un jardin parmi les jardins du Paradis. Nous appartenons à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons. »

Ce nouveau décès intervient près d’un mois après la disparition du père de Sofiane Rahimi, Haj Mohamed Rahimi, plus connu sous le surnom de « Youâri ».

Figure emblématique du Raja de Casablanca, Haj Mohamed Rahimi était lié au club depuis plus de six décennies. Il avait rejoint le centre de formation du Raja au début des années 1960 en tant que gardien de but, avant de prendre en charge les équipements et le matériel du club.

Son nom reste également étroitement associé au stade du Raja, après un accident de la route qui avait mis fin à ses ambitions de rejoindre l’équipe première.

En cette période particulièrement douloureuse pour la famille Rahimi, les hommages et messages de soutien devraient accompagner Sofiane Rahimi et ses proches face à cette nouvelle épreuve.