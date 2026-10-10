Amical: victoire de l’équipe nationale féminine face à l’Ouzbékistan (3-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine « A » s’est imposée face à son homologue ouzbèke sur le score de 3 buts à 1, en match amical disputé vendredi au stade Olympique de Rabat.

Les protégées de Eric Blahic ont dominé la rencontre sur un triplé de Ibtissam Jraidi (65e, 67e, 79e).

Les deux équipes se retrouveront pour un deuxième match amical lundi prochain au stade Al Madina de Rabat (18h00).