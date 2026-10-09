Eric Blahic « fier » d’être sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le technicien français, Eric Blahic, a exprimé sa fierté d’être nommé au poste de sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Maroc.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Blahic a exprimé son immense « fierté » et son grand « enthousiasme » à la suite de sa nomination au poste de sélectionneur des Lionnes de l’Atlas.

« Je tiens à remercier chaleureusement la Fédération Royale Marocaine de Football et son président pour leur confiance, ainsi que pour l’opportunité qui m’est offerte de relever ce nouveau défi », a-t-il ajouté.

Le nouveau coach a affirmé qu’il a « hâte de commencer cette belle aventure, de travailler avec le staff et les joueuses, et d’écrire ensemble les prochaines pages de cette histoire ».

L’équipe nationale féminine disputera deux matchs amicaux face à l’Ouzbékistan les 9 et 12 octobre à Rabat.

À cette occasion, Éric Blahic a convoqué 31 joueuses pour un stage de préparation qui se déroule actuellement au Complexe Mohammed VI de football.