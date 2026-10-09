Finale de la CAN 2025: quand le TAS rendra-t-il son verdict ?

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Des informations contradictoires circulent sur la date à laquelle le TAS rendra sa décision dans le litige opposant le Maroc au Sénégal au sujet de la finale de la CAN 2025.

Pour rappel, les plaidoiries ont pris fin à Lausanne, en Suisse, où les représentants des deux parties ont présenté leurs arguments devant la formation arbitrale. La partie marocaine a exposé ses arguments concernant la décision rendue par la CAF. Les représentants de la Fédération sénégalaise, parmi lesquels les avocats Seydou Diagne, Aly Fall et le Suisse Serge Vittoz, ont également défendu leur position juridique dans ce dossier.

Des médias sénégalais avancent que le TAS pourrait rendre sa décision entre le 18 et le 22 octobre. Cette échéance n’a toutefois pas été officiellement confirmée.

De son côté, Raymond Hack, ancien président de la commission de discipline de la CAF, estime que le verdict ne devrait pas intervenir avant la fin de l’année.

H.M.