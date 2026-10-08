Botola: courte victoire de l’AS FAR face au Wydad Témara

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR a signé une courte victoire face au Wydad Témara par 1 but à 0, en match de la 3è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé jeudi au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Youssef Al Fahli du point de penalty (60è).

Ce succès permet aux Militaires, qui ont disputé leur premier match cette saison, de décrocher 3 unités et se classer 7è au classement, tandis que leur adversaire du jour est 8è (3 pts).

S.L.