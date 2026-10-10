Moulay Hafid Elalamy en guest-star du forum de la CGEM

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) organise, samedi 17 octobre à Casablanca, le forum «Entrepreneurs en mouvement : Transformer les priorités en actions». Au programme: des interventions de dirigeants économiques, des échanges autour du financement des TPME, de l’industrie, de l’innovation et de l’accès aux marchés internationaux, ainsi qu’une rencontre des patronats africains. Moulay Hafid Elalamy sera la star de l’événement qui doit aboutir à l’adoption d’une feuille de route pour les cinq prochaines années.

Comment accélérer la croissance des entreprises marocaines et renforcer leur contribution à la transformation économique du Royaume ? C’est l’ambition du forum organisé par la CGEM, le 17 octobre 2026, à l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé (UM6SS), à Casablanca. Plus de 800 chefs d’entreprise, décideurs et représentants institutionnels sont attendus à cette rencontre, pensée comme un rendez-vous de mobilisation du secteur privé.

Les travaux débuteront à 9h30 avec une intervention de Mehdi Tazi, président de la CGEM. À 9h50, Moulay Hafid Elalamy, président fondateur de Saham Group, prendra la parole pour une keynote intitulée «L’audace de voir grand».

La matinée se poursuivra avec Amir Benmahboub, directeur général de Harmattan AI Morocco, et Hamza Rkha, cofondateur de SOWIT et de Takamoul, autour de la relève entrepreneuriale et de l’innovation. Yassir Zouaoui, managing partner Morocco chez McKinsey & Company, interviendra ensuite sur les perspectives du Maroc, avant un échange avec Idrissa Nassa, président de Coris Bank, consacré à l’émergence d’un champion africain. Richard Attias, président exécutif de Richard Attias & Associates, abordera pour sa part la question de l’attractivité du Maroc et de sa puissance de marque. Yassine Amor, chef d’entreprise et créateur de contenu, clôturera cette séquence avec un TED Talk consacré à la nouvelle économie de la création de contenu.

Trois axes pour répondre aux défis des entreprises

À partir de 12h30, le programme se déclinera en trois espaces thématiques : BUILD, TRANSFORM et EXPAND, consacrés respectivement aux fondamentaux de la croissance, à la transformation du tissu productif et à l’ouverture de nouveaux horizons.

Le volet BUILD mettra l’accent sur le financement des TPME et la croissance des entreprises familiales. La question du financement sera notamment débattue par Khalid Chami, président de la Commission financement de l’entreprise de la CGEM, Nabil Badr, directeur de la supervision bancaire à Bank Al-Maghrib, Badr Belkadi, du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, ainsi que des représentants de Bank of Africa et du Groupe Banque Populaire. Une autre session réunira Kacem Bennani Smires, président de Delassus Group, Hamza Slaoui, directeur général de MAFODER, et Assia Kadmiri, CEO de CEAC, autour de la croissance des entreprises familiales et de la préservation de leur ADN.

Le parcours TRANSFORM sera consacré à l’industrie marocaine, à l’intelligence artificielle, à la robotique, à l’énergie verte et à l’économie circulaire. Abed Chagar, président de la Commission montée en gamme et zones industrielles, Naoual Zine, présidente de la Commission économie circulaire et compétitivité durable, et Reda Lahmini, président de la Commission attractivité et climat des affaires, participeront aux échanges sur les perspectives industrielles du Royaume.

Les débats sur l’intelligence artificielle réuniront notamment Mohamed Benouda, président de la Commission intelligence artificielle et transformation de l’économie, Idriss Elasri, dirigeant international ingénierie et IA, et Yassine Laghzioui, CEO de UM6P Ventures. Le programme prévoit également une discussion sur les énergies vertes avec Reda Hamedoun, Omar Alaoui, directeur général d’ACWA Power, et Wahba Zniber, directeur général de Qair Maroc.

Le troisième axe, EXPAND, s’intéressera à la conquête de nouveaux marchés, à l’internationalisation des entreprises et aux perspectives offertes par les Amériques, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les échanges porteront également sur les entreprises marocaines capables de devenir des acteurs mondiaux, le développement de la santé et le rôle de la diaspora comme passerelle économique vers l’international.

Une ouverture sur les enjeux africains

Autre temps fort de cette journée : la rencontre des patronats africains, prévue à 14h30 dans l’Africa Room, autour du thème « Des ambitions communes aux actions concrètes pour une Afrique plus industrialisée ». Elle prolongera les discussions sur les moyens de renforcer les capacités productives du continent et de transformer les ambitions économiques en projets concrets.

Le programme fera aussi une place aux enjeux territoriaux, avec une session consacrée aux leviers du développement économique des régions, réunissant notamment Amyra Hormatollah, présidente de la CGEM Dakhla-Oued Eddahab, Mohcine Berrada, président de la CGEM Marrakech-Safi, et Driss Boutti, président de la CGEM Souss-Massa.

Au-delà des interventions et des débats, le forum doit permettre de dégager des orientations communes pour le secteur privé. La feuille de route annoncée par la CGEM constituera le principal aboutissement de cette rencontre, avec l’objectif de préciser les priorités d’action des entreprises marocaines pour les cinq prochaines années, de l’investissement à l’emploi, en passant par la compétitivité, l’innovation et l’export.

S.L.