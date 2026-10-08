Botola: le MAS et le Raja se quittent sur un nul blanc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb Fès, qui recevait à Meknès, et le Raja Casablanca se sont quittés sur un nul blanc (0-0), en match de la 3è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé jeudi soir au stade d’Honneur.

Au terme de cette rencontre, le Maghreb Fès, tenant du titre, occupe la première place avec 7 unités, exæquo avec l’Union Touarga, tandis que le Raja est 5è (4 pts).

La 3è journée de la Botola reprend vendredi avec un match qui mettra aux prises le Moghreb Tétouan au FUS Rabat (20h00).

S.L.