Le PAM prépare sa feuille de route parlementaire après le discours royal

Par LeSiteinfo avec MAP

Au lendemain du discours royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première session de la première année de la 12e législature, le Parti authenticité et modernité (PAM) a engagé une réflexion interne sur les moyens de mettre en œuvre les orientations du Souverain. Les parlementaires du parti se sont réunis vendredi soir à Rabat pour définir les priorités de leur action au sein des deux Chambres.

Cette rencontre a notamment porté sur les principaux axes du discours royal, en particulier le renforcement du travail de terrain, l’accélération de la régionalisation et de la déconcentration administrative, ainsi que la priorité accordée aux questions de la jeunesse. Les échanges ont également mis l’accent sur la nécessité de traduire ces orientations en un travail parlementaire plus efficace, davantage en phase avec les attentes des citoyens.

Les participants ont ainsi insisté sur l’importance de renforcer la coordination entre les groupes parlementaires du PAM à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers, tout en améliorant leur présence lors des séances plénières et des travaux des commissions. La qualité des interventions et le suivi des dossiers intéressant directement les citoyens figurent également parmi les priorités évoquées.

Prenant la parole lors de cette rencontre, Fatima Zahra El Mansouri, présidente du gouvernement chargée de sa formation et coordinatrice nationale du leadership collectif du PAM, a estimé que la campagne électorale et le scrutin du 23 septembre avaient contribué à renforcer la position du parti. Elle a appelé à tirer les enseignements des expériences précédentes, à corriger les erreurs et à améliorer les performances politiques et parlementaires de la formation.

El Mansouri a également salué le bilan d’Ahmed Touizi à la tête du groupe parlementaire lors de la précédente législature, mettant en avant son engagement partisan et l’expérience acquise dans l’exercice de cette responsabilité. Elle a souligné l’importance de capitaliser sur cet acquis pour poursuivre le travail parlementaire dans de meilleures conditions.

La responsable du PAM a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de faire correspondre la présence parlementaire aux responsabilités attendues des élus. L’assiduité, la cohérence des positions et l’engagement dans les travaux législatifs doivent, selon elle, se traduire concrètement dans la pratique quotidienne des parlementaires.

Un soutien actif au prochain gouvernement

Les interventions des parlementaires du parti, surnommé « le Tracteur », ont également porté sur leur rôle dans la prochaine étape politique. Les deux groupes sont appelés à apporter un soutien actif au futur gouvernement, en conjuguant discipline, qualité des interventions et capacité à accompagner les politiques publiques.

Les participants ont notamment souligné la nécessité de renforcer la cohésion interne et la mobilisation des élus au sein des deux Chambres et des différentes commissions parlementaires. L’objectif est de consolider la contribution du PAM à l’action gouvernementale, tout en assurant un suivi régulier des dossiers prioritaires.

La dimension territoriale a également occupé une place importante dans les discussions. Les intervenants ont plaidé pour un dialogue plus soutenu avec les militants du parti dans les différentes régions, notamment dans les zones éloignées, ainsi que pour une meilleure prise en compte des compétences, de l’engagement et de la capacité des acteurs locaux à répondre aux besoins des populations.

À l’approche des prochaines échéances communales et régionales, ils ont également appelé à renforcer le travail de proximité et à adapter l’action politique aux spécificités des territoires et aux attentes des citoyens.

Enfin, les parlementaires du PAM ont insisté sur la nécessité de faire des priorités royales, notamment l’emploi des jeunes, la régionalisation et la déconcentration administrative, des axes concrets de leur action sur le terrain comme au sein du Parlement. Leur mise en œuvre nécessite, ont-ils souligné, des mécanismes adaptés et des ressources suffisantes.

À travers cette rencontre, le parti entend ainsi renforcer la coordination de ses élus et consolider son rôle dans la majorité appelée à accompagner le prochain gouvernement, en mettant l’accent sur la discipline parlementaire, le travail de proximité et la concrétisation des orientations royales.