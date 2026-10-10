Italie-Maroc: signature d’un accord pour booster les échanges économiques

Par LeSiteinfo avec MAP

L’organisation patronale et professionnelle italienne CNA Toscana Centro et la Chambre de commerce marocaine en Italie (CCMI) ont signé, vendredi à Prato (centre-ouest), un protocole d’accord visant à intensifier les échanges entre les deux pays et à élargir les opportunités d’accès aux marchés africains pour les entreprises du pays transalpin, le Royaume étant une véritable porte d’entrée privilégiée vers l’ensemble de l’Afrique.

Cet accord a pour objectifs aussi de promouvoir et développer les échanges commerciaux et institutionnels entre l’Italie et le Maroc, permettant la croissance et l’internationalisation des entreprises italiennes dont celles des régions de Prato et Pistoia, affiliées à CNA Toscana Centro, membre de la Confédération nationale des métiers qui représente des artisans, des entrepreneurs et des PME de la Péninsule.

A travers la signature de ce protocole d’accord, les deux parties ambitionnent de créer un cadre de collaboration stable, faciliter les investissements et les partenariats bilatéraux, et d’organiser des missions commerciales et institutionnelles, tout en participant à des salons et événements sectoriels.

« Grâce à son réseau de relations et à son expertise, la Chambre fournira aux entreprises italiennes notamment des services qualifiés de profilage d’entreprise, des orientations ciblées sur les partenaires, ainsi qu’un soutien spécifique au développement commercial sur le marché marocain », a indiqué à cette occasion le président de la CCMI, Marouan El Mansoub.

Il a expliqué que cet accord prévoit également de tenir en permanence des rencontres B2B et B2G pour identifier des partenaires commerciaux et industriels, et d’accompagner la création de coentreprises et de collaborations durables entre entreprises italiennes et marocaines.

Pour sa part, le président de CNA Toscana Centro, Emiliano Melani, a qualifié d' »avancée majeure » pour son organisation la signature de ce protocole d’accord, eu égard au « rôle prépondérant et de plus en plus central du Maroc en tant que plaque tournante logistique, commerciale et de production entre l’Europe et l’Afrique, et de son émergence comme marché d’un grand intérêt pour les PME ».

« Il s’agit d’un accord novateur qui offre à nos entreprises des outils concrets pour entreprendre des processus d’internationalisation et développer de nouvelles opportunités commerciales sur un marché marocain très dynamique et stratégique dans un pays qui se positionne comme la porte d’entrée vers le continent africain », a-t-il conclu.