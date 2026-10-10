Inkonnu, Stormy, Shaw… Qui accompagnera Manal Benchlikha sur scène ?

La chanteuse marocaine Manal Benchlikha a attisé la curiosité de ses fans en les invitant à deviner l’identité des artistes qui partageront la scène avec elle lors de son prochain concert, prévu le 21 novembre au complexe Mohammed V, à Casablanca.

L’artiste a partagé l’annonce de ce rendez-vous musical dans une story publiée sur son compte officiel Instagram, en lançant un défi à ses abonnés : deviner les noms des invités qui viendront la rejoindre sur scène. Une initiative qui n’a pas tardé à susciter de nombreuses réactions parmi ses admirateurs, impatients de découvrir les surprises qu’elle leur réserve.

Dans les commentaires et les échanges entre fans, plusieurs noms de rappeurs marocains reviennent avec insistance, notamment Inkonnu, Stormy, Shaw et Najm. Ces artistes ont récemment collaboré avec Manal Benchlikha sur ses derniers projets musicaux, alimentant ainsi les spéculations autour de leur éventuelle participation à ce concert. Aucune confirmation officielle n’a toutefois été annoncée à ce stade.

Ce rendez-vous s’annonce comme une étape importante dans le parcours de la chanteuse, qui ambitionne de réunir son public casablancais autour d’un spectacle d’envergure. Les attentes sont d’autant plus grandes que les fans espèrent assister à des collaborations inédites et à des apparitions surprises.

En attendant la révélation des invités, Manal Benchlikha entretient le suspense et laisse son public imaginer les artistes qui pourraient l’accompagner sur scène le 21 novembre prochain.