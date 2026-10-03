Fortes pluies dans plusieurs villes du Maroc (VIDEO)

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Plusieurs villes du Maroc, dont Nador, Al Hoceima et Imilchil, ont enregistré des précipitations ces dernières heures,

De nombreuses vidéos largement relayées sur la Toile montrent d’importantes averses dans plusieurs régions, ainsi que des routes et des rues inondées par les eaux de pluie.

Ces précipitations ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont en effet exprimé leur joie et leur soulagement face au retour de la pluie, particulièrement attendue après de longues périodes marquées par le manque de précipitations.

A noter que le Maroc a connu ces dernières années des épisodes de sécheresse successifs et une baisse importante des réserves en eau, faisant de chaque épisode pluvieux un événement particulièrement suivi par la population.

H.M