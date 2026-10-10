Officiel: la Turquie interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

La Turquie a interdit samedi l’usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, rejoignant un nombre croissant de pays dans le monde soucieux de protéger les enfants et adolescents contre les méfaits des plateformes.

La gazette officielle a publié la décision après l’adoption d’une loi au parlement en avril. Elle sera effective au 1er novembre.

Les fournisseurs de réseaux sociaux doivent « prendre les mesures techniques et administratives nécessaires, y compris la vérification de l’âge, pour mettre en œuvre » la protection des jeunes, stipule le texte.

« Aucun service susceptible de produire un effet addictif chez les enfants ne peut être proposé », ajoute-t-il notamment.

De plus en plus de pays dans le monde ont commencé, ou réfléchissent, à interdire les réseaux sociaux pour les enfants, pour les protéger des risques liés au numérique : addiction aux écrans, manque de sommeil, harcèlement, troubles alimentaires, etc.

La loi intervient pour autant dans une période de restrictions de la liberté d’expression en Turquie, dans les milieux LGBT, les médias, l’espace politique.

De nombreux comptes de réseaux sociaux ont été bloqués ces dernières semaines.