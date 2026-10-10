CAN futsal 2026: le Maroc avec l’Algérie et la Libye dans le groupe

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de futsal évoluera dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2026, aux côtés de l’Algérie, de la Libye et de la Zambie, à l’issue du tirage au sort de cette compétition prévue au Maroc.

Tenant du titre et triple champion d’Afrique, le Maroc aura fort à faire dès la phase de groupes face à des adversaires qui ambitionnent également de franchir le cap du premier tour et de s’installer parmi les meilleures sélections du continent.

Le duel face à l’Algérie constituera l’une des principales affiches de ce groupe. Cette confrontation maghrébine devrait susciter un intérêt particulier, compte tenu de la proximité géographique et de la rivalité sportive entre les deux sélections.

La Libye, habituée aux joutes continentales, constituera également un adversaire à prendre au sérieux. Les Libyens disposent d’une expérience importante sur la scène africaine et sont régulièrement présents dans les phases finales de la compétition.

La Zambie complète ce groupe et tentera de jouer les trouble-fête face aux deux sélections maghrébines et à la Libye.

Pour les Lions de l’Atlas, cette phase de groupes constituera la première étape vers l’objectif affiché de conserver le titre continental. Les hommes de Hicham Dguig devront faire preuve de régularité et de concentration afin d’éviter toute mauvaise surprise dans une compétition où chaque rencontre peut s’avérer décisive.

Le groupe B réunit, pour sa part, l’Égypte, l’Angola, le Mozambique et la Tanzanie. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales.

À domicile, le Maroc pourra compter sur le soutien de son public pour entamer cette nouvelle campagne continentale dans les meilleures conditions et poursuivre sa dynamique victorieuse.

Après ses sacres en 2016, 2020 et 2024, la sélection marocaine ambitionne ainsi de franchir une nouvelle étape et de décrocher un quatrième titre africain, qui viendrait confirmer davantage son statut de référence du futsal continental.