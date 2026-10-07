Sofyan Amrabat : «Voici pourquoi j’ai choisi l’Ajax»

Sofyan Amrabat s’est confié sur son choix de rejoindre l’Ajax Amsterdam, expliquant qu’il disposait d’autres pistes, dont un intérêt sérieux de la Juventus, avant de s’engager avec le club néerlandais.

« Le jour où j’ai signé avec l’Ajax, la Juventus a manifesté son intérêt afin de s’attacher mes services. C’était sérieux. Si j’avais attendu davantage, d’autres clubs auraient peut-être aussi pu se positionner », a indiqué Amrabat dans un entretien au magazine Voetbal International.

« Après la résiliation de mon contrat avec Fenerbahçe, j’ai signé directement avec l’Ajax, sans attendre d’autres offres. J’avais déjà donné mon accord au club et je ne voulais donc pas patienter », a-t-il ajouté.

Le milieu marocain a expliqué que la mentalité de gagnant de Jordi Cruyff, directeur sportif de l’Ajax, avait largement pesé dans sa décision. « C’est surtout sa mentalité de gagnant qui m’a convaincu de rejoindre le club. Moi aussi, j’aime gagner », a-t-il souligné.

« Jordi m’a dit : “Je suis ici pour remporter le championnat, pas pour terminer deuxième ou troisième. Je veux être champion, gagner la Coupe et aller loin en Europe.” Ce discours me plaît », a poursuivi Amrabat.

Le joueur est également revenu sur ses liens avec Cruyff, qui avait tenté de le faire venir au FC Barcelone quelques années auparavant. « Je me suis dit : quelle belle aventure ce serait de la vivre ensemble ! L’Ajax est le club le plus titré des Pays-Bas, mais cela fait longtemps qu’il n’a plus remporté le championnat, trop longtemps même. Pouvoir l’aider à retrouver le titre serait magnifique. C’est un rêve pour moi, et cela m’a énormément motivé », a-t-il conclu.

H.M.