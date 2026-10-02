Alerte météo au Maroc: fortes pluies et vague de chaleur, les villes concernées
Une vague de chaleur et des averses orageuses avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages sont attendues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 36 et 40 °C concerneront de vendredi à dimanche, les provinces de Taroudant, Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Boujdour, Laâyoune et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
En outre, des averses orageuses (20 à 30 mm) avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages sont prévues, vendredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Azilal, Rehamna, Boulemane, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Khénifra, Chichaoua et Sefrou.
S.L