Alerte météo au Maroc: fortes pluies et vague de chaleur, les villes concernées

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur et des averses orageuses avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages sont attendues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 36 et 40 °C concerneront de vendredi à dimanche, les provinces de Taroudant, Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Boujdour, Laâyoune et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

En outre, des averses orageuses (20 à 30 mm) avec risque de grêle et de rafale de vent sous orages sont prévues, vendredi de 13H00 à 23H00, dans les provinces d’Al Haouz, Ifrane, Azilal, Rehamna, Boulemane, Marrakech, El Kelâa des Sraghna, Khénifra, Chichaoua et Sefrou.

S.L