Arabie saoudite: trois morts après les attaques houthies contre les aéroports

Trois personnes ont été tuées dans les attaques menées par les Houthis contre des aéroports saoudiens, ont annoncé mercredi les autorités aériennes du royaume, qui soutient le gouvernement yéménite face aux combattants pro-iraniens.

L’aéroport international d’Abha (sud-ouest) et celui de la capitale Ryad « ont été la cible d’attaques visant leurs installations mardi et mercredi », a déclaré la Direction générale de l’aviation civile dans un communiqué, ajoutant que des ressortissants égyptien, algérien et soudanais avaient péri et que 36 autres avaient été blessées.

Elle ne cite pas nommément les Houthis mais ceux-ci ont revendiqué ces dernières heures des attaques contre ces deux aéroports.

S.L.