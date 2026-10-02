Nomination d’El Mansouri : les artistes marocaines expriment leur fierté

A la Une

Plusieurs artistes marocaines ont salué la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement, après son audience avec le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat.

Sur Instagram, la chanteuse Salma Rachid a félicité El Mansouri, exprimant sa fierté de voir une Marocaine accéder à ce poste. Elle a souhaité que la nouvelle Cheffe du gouvernement apporte « son empreinte et sa touche personnelle » au service du pays et de l’amélioration du quotidien des citoyens.

De son côté, l’actrice Souad Khouyi a écrit : « Vive la démocratie ! Fière de mon pays et fière d’une femme marocaine qui écrit aujourd’hui une nouvelle page de notre histoire».

Latifa Raafat a également adressé ses félicitations à El Mansouri, soulignant la portée de cette nomination, une première dans le Royaume.

Zina Daoudia et Rajaa Belmir se sont jointes aux félicitations. La première a affirmé que les femmes pouvaient accéder aux plus hautes responsabilités grâce à leur détermination tandis que la seconde a exprimé l’espoir que la prochaine étape soit centrée sur les attentes des citoyens et l’amélioration de leurs conditions de vie, tout en souhaitant à El Mansouri plein succès dans ses nouvelles fonctions

H.M.