Lycéen blessé à la tête à Marseille: le Parquet ouvre une enquête

Une enquête a été ouverte pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique et avec arme » après qu’un adolescent adolescent de 17 ans a été blessé à la tête, apparemment par un coup de mataraque lors d’un rassemblement mercredi devant un lycée de Marseille, a indiqué à l’AFP le parquet de Marseille.

L’enquête été confiée à l’inspection générale de la police nationale (IGPN), après la diffusion sur les réseaux sociaux et des sites de médias d’images montrant un policier frapper à la tête un jeune homme avec sa matraque.

L’adolescent blessé lors d’un blocage devant le lycée Marie Curie, situé dans un quartier central de Marseille, avait été transporté à l’hôpital, selon les pompiers. Des enseignants avaient dénoncé « une charge » musclée des forces de l’ordre sur les élèves de l’établissement.

S.L.