Flydubai : la RAM dément avoir employé le copilote impliqué dans l’incident

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Suite à des informations relayées par certains médias selon lesquelles le copilote impliqué dans l’incident du vol Flydubai aurait auparavant travaillé pour Royal Air Maroc, la compagnie nationale précise que l’intéressé avait effectué en 2025, en son sein, une formation théorique de trois mois, préalable à une éventuelle embauche.

À l’issue de cette formation, sa candidature avait été écartée, indique Royal Air Maroc dans un communiqué.

S.L