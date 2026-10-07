L’ANME félicite Mokhtar El Ghzioui pour son élection à la tête du CNP

L’Association nationale des médias et des éditeurs a tenu, ce mercredi 7 octobre 2026, une réunion consacrée à l’examen des dernières évolutions du secteur de la presse au Maroc, notamment après la mise en place de l’ensemble des instances du Conseil national de la presse.

À l’issue de cette réunion, le bureau exécutif de l’Association annonce les décisions et positions suivantes :

Premièrement : Le bureau exécutif décide, à l’unanimité, de tenir l’assemblée générale ordinaire le 27 octobre 2026.

Deuxièmement : Il félicite Mokhtar El Ghzioui pour son élection à la présidence du Conseil national de la presse.

Troisièmement : Il salue l’élection des autres membres de l’Association aux différents postes et instances du Conseil national de la presse.

Quatrièmement : Il salue tout particulièrement la décision des membres de l’Association siégeant au Conseil national de la presse, à l’exception du président, de renoncer aux indemnités liées à l’exercice de leurs fonctions au sein dudit Conseil.

Enfin, le bureau exécutif de l’Association nationale des médias et des éditeurs réaffirme sa disponibilité à travailler aux côtés du Conseil national de la presse pour développer le secteur et la profession, et à lui apporter son concours à tout moment.