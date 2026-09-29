Marrakech: une publication de Tuba Büyüküstün provoque la colère des internautes (PHOTO)

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La star turque Tuba Büyüküstün s’est attiré les critiques de plusieurs internautes après avoir partagé sur son compte Instagram, suivi par plus de six millions de personnes, une photo montrant les toits de bâtiments dégradés et menaçant de s’effondrer.

La publication intervient alors que l’actrice séjourne à Marrakech, où elle préside le jury du Festival international du court métrage.

De nombreux internautes se sont étonnés de son choix, lui reprochant notamment d’avoir mis en avant cet aspect de la ville plutôt que les sites historiques, les monuments et les infrastructures touristiques de Marrakech, ainsi que l’hôtel cinq étoiles où elle séjourne. Certains lui ont demandé de s’expliquer sur les raisons de cette publication, tandis que d’autres l’ont appelée à présenter des excuses.

À l’instar de plusieurs internautes marocains, le journaliste marocain Fahd El Hachemi a également réagi à la publication de l’actrice turque. Il a partagé une série de photos mettant en valeur la beauté de la ville ocre, en identifiant Tuba Büyüküstün, auxquelles il a ajouté un message lui étant directement adressé.

« Tuba, je ne sais pas pourquoi tu as choisi précisément cette vue parmi toutes celles de Marrakech, une ville touristique internationale visitée par des millions de rois, de présidents, d’hommes d’affaires et de touristes du monde entier », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Marrakech est une ville ancienne, belle, qui accueille des millions de touristes venus des quatre coins du monde. Honnêtement, je ne pense pas que publier cette vidéo ait été un choix judicieux de ta part en tant qu’invitée dans un pays qui t’a accueillie avec beaucoup de chaleur. »

« Surtout, tu as peut-être donné à tes abonnés une image qui ne reflète pas la réalité d’une ville dont tu n’as vu qu’un seul angle, que l’on peut d’ailleurs retrouver dans ton propre pays. Je pense donc que Marrakech et ton public sont en droit d’obtenir des explications, voire des excuses pour l’image qui a été donnée », a-t-il poursuivi.

Le journaliste a également assuré avoir envoyé à l’actrice plusieurs photos et vidéos d’autres endroits de Marrakech qu’elle n’aurait pas encore visités, avant de conclure son message par le proverbe marocain : « Ô étranger, sois courtois. »

Fahd El Hachemi ne s’est pas arrêté là. Il a également partagé plusieurs images montrant des quartiers marqués par la pauvreté et la précarité à Istanbul, capitale économique de la Turquie, en soulignant que ces aspects sont rarement mis en avant dans les productions audiovisuelles turques, qui privilégient généralement les infrastructures et les paysages urbains modernes du pays.

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