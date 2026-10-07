Ayoub Bouaddi devient le Marocain le plus cher sur le marché des transferts

A la Une

Ayoub Bouaddi s’installe au sommet de la hiérarchie des joueurs marocains les plus chers du marché. Le jeune milieu de terrain a vu sa valeur marchande grimper à 90 millions d’euros, selon la dernière mise à jour publiée ce mercredi par Transfermarkt.

À seulement 19 ans, Bouaddi dépasse ainsi son compatriote Achraf Hakimi, dont la valeur est désormais estimée à 80 millions d’euros. Le milieu de Manchester City devient donc, selon le célèbre site spécialisé, le joueur marocain affichant la plus forte valeur marchande.

Cette progression spectaculaire intervient après plusieurs mois particulièrement marquants pour le jeune international marocain. Bouaddi s’est notamment illustré avec les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2026, confirmant les attentes placées en lui et contribuant à faire grimper sa cote sur le marché.

Son transfert à Manchester City a également marqué un tournant dans sa jeune carrière. Le club anglais a déboursé 120 millions d’euros pour s’attacher ses services, faisant de cette opération l’un des transferts les plus retentissants impliquant un joueur marocain.

Quelques jours seulement après avoir soufflé sa 19e bougie, Bouaddi continue donc de battre des records. Présent avec la sélection nationale lors du rassemblement consacré à la préparation du match amical contre le Mali, le jeune milieu de terrain voit désormais sa valeur marchande dépasser celle d’Achraf Hakimi, figure incontournable du football marocain.

Avec une valeur estimée à 90 millions d’euros, Ayoub Bouaddi confirme ainsi son statut de l’une des nouvelles grandes figures du football marocain et l’ampleur des attentes qui accompagnent désormais sa progression.