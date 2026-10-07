Le Groupe Laraqui adopte une nouvelle identité commerciale : FLOMON

Depuis plus de quarante ans, le Groupe LARAQUI, groupe industriel indépendant et 100 % à capital marocain, construit son développement autour d’une conviction forte : contribuer durablement au développement de l’industrie automobile à l’échelon national et international.

Cette aventure entrepreneuriale et familiale prend naissance à Fès en 1981 sous l’impulsion de Feu Haj Abderrahman Laraqui. En 1992, son fils, M. Mohammed Laraqui, reprend les rênes du groupe avec l’ambition d’accélérer son développement et d’en faire un acteur de référence de l’industrie automobile nationale.

Une étape décisive est franchie en 1999 avec l’acquisition de Floquet Monopole, devenue marque emblématique de l’industrie automobile marocaine. Sous l’impulsion de Mohammed Laraqui, cette entreprise historique connaît une profonde transformation, passant d’un acteur reconnu dans les composants moteur à un leader national des systèmes de freinage, partenaire de confiance des principaux constructeurs automobiles présents au Maroc et à l’international.

Fort de cette expertise industrielle, le groupe a progressivement étendu son savoir-faire au-delà de la production pour développer un véritable écosystème autour de l’automobile, intégrant désormais la mobilité, la distribution automobile et le développement des compétences. Une évolution guidée par une ambition constante : accompagner les grandes transformations du secteur automobile, contribuer au rayonnement industriel du Maroc et préparer les mobilités de demain.

C’est cette évolution naturelle qui conduit aujourd’hui le Groupe LARAQUI à adopter l’identité commerciale FLOMON, une identité unique capable de fédérer l’ensemble de ses expertises autour d’une vision commune.

FLOMON, pensé pour accompagner la transformation du groupe.

Au fil des années, le Groupe Laraqui a diversifié ses activités et renforcé son expertise dans plusieurs domaines stratégiques. Cette évolution rendait nécessaire l’adoption d’une identité fédératrice, capable de refléter la réalité actuelle du groupe tout en accompagnant ses perspectives de développement.

Le nom FLOMON trouve naturellement son origine dans Floquet Monopole, entreprise emblématique qui constitue le socle historique du groupe, en associant Floquet (« Flo ») et Monopole (« Mon »). Il en perpétue l’héritage tout en incarnant une nouvelle dynamique.

Son identité évoque également l’idée de Flow : le mouvement, la fluidité, l’évolution permanente et la capacité à accompagner les transformations de son environnement.

FLOMON symbolise ainsi l’alliance entre une histoire industrielle forte, une culture entrepreneuriale profondément ancrée et une ambition résolument tournée vers l’innovation, les mobilités de demain et le développement durable de l’industrie.

Cette ambition trouve aujourd’hui sa traduction concrète dans une organisation pensée pour créer davantage de synergies entre les différentes expertises du groupe.

Au fil des années, le groupe a construit un écosystème cohérent autour de trois expertises complémentaires. L’industrie demeure son cœur historique et le fondement de son développement. Cette expertise lui a ensuite permis d’étendre naturellement ses activités vers la mobilité, la distribution automobile et les services associés, tout en investissant dans le développement des compétences afin d’accompagner durablement la croissance de l’écosystème automobile marocain. FLOMON traduit aujourd’hui cette vision intégrée : réunir sous une identité unique des métiers complémentaires qui participent, chacun à leur manière, au développement de la mobilité et de l’industrie de demain.

Cette nouvelle identité s’articule ainsi autour d’une architecture lisible et cohérente :

• FLOMON Industry : le pôle industriel, incarné par Floquet Monopole Industrie (FMI), équipementier de rang 1 pour les plus grands constructeurs automobiles.

• FLOMON Automotive : la nouvelle identité commerciale de Fas Automotive, qui représente le pôle dédié aux activités liées à la mobilité et à l’automobile.

• FLOMON School : pôle consacré au développement des compétences, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les métiers de l’automobile et de l’aéronautique, incarné par l’ESI2A, la première école d’ingénierie au Maroc entièrement dédiée aux métiers de l’automobile et de l’aéronautique.

• FLOMON Real Estate : pôle spécialisé dans la gestion des actifs immobiliers Cette organisation traduit la volonté du groupe de développer des synergies entre ses différentes expertises tout en renforçant la lisibilité de son offre auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.

« The Future in Motion. »

La signature « The Future in Motion. » exprime la vision qui anime désormais l’ensemble des activités du groupe.

Elle traduit une conviction forte : l’avenir se construit par le mouvement, l’innovation et la capacité à anticiper les transformations de l’industrie et de la mobilité.

Au-delà d’une simple signature, elle incarne l’engagement de FLOMON à imaginer, développer et accompagner des solutions créatrices de valeur, en s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, l’innovation technologique et le développement des talents.

Une continuité assumée

Si le nom évolue, les fondamentaux demeurent. Les engagements pris auprès des clients, partenaires, fournisseurs et collaborateurs restent inchangés. Les équipes, les expertises, les valeurs et l’exigence de qualité qui ont construit la réputation du Groupe Laraqui continueront d’animer FLOMON. Cette

nouvelle identité vient ainsi renforcer une histoire déjà solide, tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de développement.

Comme le souligne M. Mohammed Laraqui, Président du Groupe : « Avec FLOMON, nous ne changeons pas d’identité ; nous affirmons une ambition. Celle de fédérer nos expertises sous une marque commune, porteuse d’une vision de long terme, plus lisible, plus innovante et résolument tournée vers l’avenir. Fidèles aux valeurs qui ont toujours guidé le Groupe Laraqui, nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre de notre développement, avec la volonté d’accompagner durablement les transformations de nos métiers et de créer davantage de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Avec FLOMON, le groupe affirme sa volonté de poursuivre son développement en s’appuyant sur la force de son héritage, tout en se donnant les moyens d’accompagner les grandes transformations de ses secteurs d’activité. Fidèle à sa signature « The Future in Motion. », FLOMON entend continuer à innover, créer de la valeur et construire, avec l’ensemble de ses parties prenantes, l’avenir de l’industrie et de la mobilité.